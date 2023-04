Cade sul Monte Orfano, soccorso un 13enne

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 10 aprile 2023) a Coccaglio, 13enne cade sul Monte Orfano .

Cade sul Monte Orfano, attimi di paura

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 14.30 a Coccaglio in via sul Montorfano.

Il luogo dell'accaduto

L'arrivo dei soccorsi

Stando alle prime informazioni raccolte un ragazzino di 13 anni di Rovato si trovava con un gruppo di altri coetanei quando sarebbe caduto perdendo i sensi. Ad essere allertata l'unità di soccorso dei volontari di Bornato, a seguire a giungere sul posto anche i Vigili del Fuoco e poi la Polizia locale di Coccaglio per gli opportuni rilievi del caso. Restano da capire le cause che hanno portato alla caduta, se si sia trattato di un malore o in conseguenza al consumo di alcol.

Le immagini dell'intervento di soccorso