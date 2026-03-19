L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite: soccorso dai volontari di Capriolo, è stato trasportato in ospedale

E’ uscito di strada con la sua moto ed è caduto nella roggia Miola: un volo senza gravi conseguenze per uomo di 62 anni, che ieri sera, giovedì 19 marzo, è stato soccorso in via Genova, al confine tra San Pancrazio (Palazzolo sull’Oglio) e Adro.

Cade nella roggia con la moto: 62enne soccorso a Palazzolo sull’Oglio

E’ successo verso le 19.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro stava percorrendo la strada quando un’automobile lo avrebbe sorpassato. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista è uscito di strada ed finendo nella roggia Miola dopo un volo di oltre due metri. Nonostante l’urto, l’uomo non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo ambulanza di Capriolo, che hanno prestato le prime cure al ferito: il 62enne era riuscito a risalire in autonomia. Sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari per accertamenti.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari, che si sono occupati dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.