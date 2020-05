Cade mentre aggiusta la tenda parasole e precipita per cinque metri

Cade mentre aggiusta la tenda e precipita per cinque metri.

Incidente

Questa mattina in via Croce a Cologne è atterrato l’elisoccorso in codice rosso per un uomo classe 1971 che, mentre aggiustava la tenda parasole della sua abitazione, è precipitato per cinque metri.

Soccorsi

Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche i Carabinieri del Comando di Chiari. L’uomo è stato trasportato in ospedale con fratture multiple ma non sarebbe in pericolo di vita.

