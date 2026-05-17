Cade in vespa sulla strada verso casa: grave un 23enne

E’ stato trasportato in ospedale in elicottero, in codice rosso, il giovane che oggi pomeriggio (domenica 17 maggio) è caduto in vespa tra via Albarello e via Santa Maria, in territorio di Erbusco. Il ragazzo, classe 2002, era in sella alla sua due ruote e stava tornando a casa dopo una festa quando, probabilmente a causa di una buca, è finito rovinosamente sull’asfalto.

Cade in vespa sulla strada verso casa

Da una prima ricostruzione, sembra che il ragazzo sia partito in sella alla sua vespa per tornare a casa, a Pontoglio. All’improvviso, a poca distanza dalla cascina che aveva ospitato la festa, è caduto a terra, probabilmente a causa di una buca. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 16.30, in codice rosso. Ad allertare il 112 sarebbero stati due signori che, transitando per caso in zona, hanno visto il giovane a terra. Le condizioni del 23enne sono apparse subito gravi. Sul posto si sono precipitati più mezzi: ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, auto medica ed elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Proprio a bordo di quest’ultimo il ragazzo è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, semincosciente.

Grave un 23enne

Sul posto dell’incidente si sono subito precipitati gli amici, che hanno assistito con grande apprensione alle operazioni di soccorso. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per gli accertamenti di rito.