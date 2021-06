Cade e non riesce ad alzarsi, anziana soccorsa dai pompieri: è successo questo pomeriggio a Manerbio in via Palestro.

Cade e non riesce ad alzarsi, anziana soccorsa dai pompieri

E' successo verso le 17. La donna, un'anziana classe 1937, è stata soccorsa all'interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni i vicini hanno visto la donna stesa nel suo cortile, incapace di rialzarsi. Hanno quindi allertato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca e i Vigili del Fuoco: questi ultimi hanno aiuatato i paramedici ad entrare.

Per fortuna la donna sta bene. Durante le operazioni è rimasta cosciente e ha ricevuto le prime cure sul posto.