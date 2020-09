Cade dallo scooter, 71enne in condizioni disperate. Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada, tra i campi. E’ ricoverato in condizioni disperate il 71enne vittima dell’incidente avvenuto intorno alle 20.30 sulla strada Cascina Palazzo a Leno. L’uomo, residente in paese, è stato soccorso e stabilizzato sul posto fino a che non è stato possibile trasportarlo con l’elicottero al Civile di Brescia. Sul posto anche i carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo.

Stroncato da un infarto a Corte Franca

L’elicottero era intervenuto anche due ore prima a Corte Franca, dove un 51enne ha accusato un malore in via Castello. Sul posto, oltre all’eliambulanza, anche un’automedica, un’ambulanza i carabinieri di Chiari e i Vigili del fuoco di Brescia. Ma l’elicottero è ripartito vuoto: l’uomo è morto prima del trasporto in ospedale. Pare stroncato da un infarto.