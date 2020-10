Cade dalla moto da cross a Orzinuovi, grave un 14enne

Cade dalla moto da cross, sul posto l’elisoccorso: l’incidente è avvenuto poco fa a Orzinuovi, un 14enne sembra essere in gravi condizioni.

L’incidente è accaduto poco fa in via Cesarina. Dalle prime informazioni di Areu, sembra che un giovane si sia ferito schianta dosi contro un muro con il suo mezzo: non sono chiare le dinamiche del sinistro, le Forze dell’Ordine si sono precipitate sul posto per i rilievi del caso. Sembra invece che il conducente del mezzo, nel cadere sull’asfalto, abbia riportato gravi ferite.

Sul posto si è fiondata un’ambulanza della Croce Verde, seguita subito dopo dall’elisoccorso da Bergamo: gli operatori sono sul posto in codice rosso, ma ancora di certo sulla gravità delle condizioni della persona coinvolta.

Seguono aggiornamenti