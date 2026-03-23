Cade dalla finestra mentre sta lavando i vetri, Oriznuovi piange Silvana: domani i funerali

Cade dalla finestra mentre sta lavando i vetri, Oriznuovi piange Silvana: domani (martedì 24 marzo 2026) i funerali.

Orzinuovi, cade dalla finestra mentre sta lavando i vetri

La vittima è Silvana Zupelli, 72 anni, ex tabaccaia di Orzinuovi: sei giorni fa, martedì 17 marzo 2026, l’incidente domestico che le è costato la vita. La donna stava lavando i vetri di casa quando è precipitata da quattro metri. A seguito del violento impatto sull’asfalto, la 72enne è rimasta in coma per giorni sino al tragico epilogo ieri (domenica 22 marzo 2026).

L’ultimo saluto

Domani (martedì 24 marzo 2026) saranno celebrati i funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi con partenza dalla Sala del Commiato di Stablum Simone in via Donzellini 31. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17 la veglia di preghiera. A piangerla i fratelli don Guido e Maria, i nipoti Matteo e Luca.