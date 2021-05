Cade dalla finestra, ferito un bambino di 3 anni: è successo questa mattina a Manerbio, a pochi passi dal centro.

Cade dalla finestra, ferito un bambino di 3 anni

Attimi di paura questa mattina nel cuore di Manerbio, dove le ambulanze si sono precipitate presso una casa a pochi passo dal centro per soccorrere un bambino di soli tre anni. Secondo la prima ricostruzione delle Forze dell’Ordine, che hanno interrogato i testimoni dell’accaduto, il piccoli, di origini straniere, si trovava da solo nella sua cameretta, si è arrampicato sulla finestra ed è precipitato da un’altezza di circa tre metri. Nell’appartamento con lui c’era solo la madre, che però si trovava in un’altra stanza intenda a sbrigare le faccende di casa e non si è accorta di nulla.

Ad avvertire i soccorsi è stato un manerbiese che si trovava per strada, che ha visto il bambino a terra. Sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica, hanno prestato le prime cure al bambino per poi fare rotta in ospedale in codice rosso. Sembra perà che il piccolo stia bene, che abbia riportato solo qualche trauma e un grandissimo spavento.