Cade dalla bicicletta sul Monte Alto: intervie il soccorso Alpino in elicottero

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L’allarme è scattato alle 10.25 di oggi, sabato 17 ottobre, una chiamata al 112 ha segnalato una caduta in bicicletta in zona boschiva a Capriolo, sul Monte Alto.

L’intervento del Soccorso Alpino

Un punto non facile da raggiungere dai mezzi di soccorso. Per questo si è reso necessario l’intervento del personale del soccorso Alpino in elicottero. L’uomo, raggiunto dai sanitari, è un 46enne residente a Coccaglio. Immobilizzato, per trauma toracico, alla spalla e alla gamba, è stato elitrasportato in codice giallo agli Spedali Civili Brescia. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per i rilievi di rito e i Vigili del fuoco.