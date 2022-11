Cade dalla bici, paura a Chiari

Incidente a Chiari questa mattina (lunedì 28 novembre 2022), 21enne cade dalla bici.

Cade dalla bici, la chiamata ai soccorsi

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 13.30 in viale Mellino Mellini. Un ragazzo di 21 anni è caduto dalla sua bicicletta. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e la polizia stradale.

Le condizioni del giovane

Le condizioni del giovane non desterebbero particolare preoccupazione dal momento che la missione partita in codice giallo è rimasta classificata sempre in giallo.