Cade dalla bici a Provaglio, ferita una 52enne

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, giunti sul posto per i rilievi. Quello che è certo è che una ciclista di 52 anni è caduta dal suo mezzo mentre percorreva via Risorgimento ed è rimasta ferita. Le sue condizioni sono parse gravi, tanto che l’ambulanza si è precipitata sul posto in codice rosso e attualmente sta soccorrendo la persona coinvolta. Sembra che la donna, contusa, non versi però in gravi condizioni.

Il terzo incidente in due ore

Non è certamente una giornata fortunata per i ciclisti a Provaglio: quello che ha coinvolto la 52enne è infatti il terzo episodio che in due ore ha visto coinvolti altri ciclisti, caduti dalle proprie biciclette. Alle 14.50 è stata soccorsa una donna di 29 anni in via Monte Bianco, trasportata in ospedale in codice verde. Alle 15.35 invece è rimasta coinvolta una bambina di 7 anni, soccorsa dalla Croce rossa di Palazzolo sull’Oglio in via Monsignor Daffini e portata in ospedale in codice giallo: sul posto per aiutare a recuperare la piccola anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.