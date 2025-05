Cade dal tetto: grave un operaio

Gravissimo incidente sul lavoro, questo pomeriggio in provincia di Brescia. E’ successo poco prima delle 14, quando sono stati allertati i soccorsi che immediatamente sono arrivati a Milzano, sulla Strada provinciale VII.

Infortunio sul lavoro

L’incidente è avvenuto presso una rivendita di ricambi per auto: una ditta specializzata stava facendo lavori di manutenzione esterna sull’edificio, facciata e copertura, quando, per cause ancora da accertare, un operaio è caduto dal tetto dentro l’edificio, sembra che durante la caduta abbia colpito alcune scaffalature con testa e addome. Immediatamente le condizioni sono apparse gravi tanto che sul posto è intervenuta tempestivamente un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso insieme ai Carabinieri della Stazione di Verolanuova incaricati di ricostruire la dinamica dei fatti. Per il momento non si conoscono le generalità dell’infortunato, la missione risulta essere ancora in corso in codice rosso.