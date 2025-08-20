Infortunio sul lavoro

Cade dal tetto della ditta: grave un operaio

L'allarme è scattato alle 10.20

Cade dal tetto della ditta: grave un operaio
Calcinato
Pubblicato:
Aggiornato:

Cade dal tetto della ditta: grave un operaio.

Grave un operaio

Attimi di apprensione questa mattina (mercoledì 20 agosto 2025) a Castelnuovo di Asola. L'allarme, come riportato da PrimaMantova,  è scattato verso le 10. 20 quando un operaio classe 1963 residente a Gussago sarebbe caduto dal tetto della ditta Bimatec srl. L'uomo è dipendente della ditta Eco Soluzioni con sede a Calcinato. Dalle prime ricostruzioni pare che, dopo essere salito sul tetto del capannone della Bimetec tramite il cestello di una gru e nel mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto parzialmente in amianto, sia sprofondato cadendo violentemente a terra.

Cade dal tetto della ditta

Ad intervenire sul posto il 118, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale civile di Cremona in codice rosso, la prognosi è riservata. Sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto i carabinieri della stazione di Asola, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova e personale Ats.

La gallery

asola 1
Foto 1 di 4
asola 2
Foto 2 di 4
asola 3
Foto 3 di 4
asola 4
Foto 4 di 4

 

 

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151