Cade dal tetto della ditta: grave un operaio.

Attimi di apprensione questa mattina (mercoledì 20 agosto 2025) a Castelnuovo di Asola. L'allarme, come riportato da PrimaMantova, è scattato verso le 10. 20 quando un operaio classe 1963 residente a Gussago sarebbe caduto dal tetto della ditta Bimatec srl. L'uomo è dipendente della ditta Eco Soluzioni con sede a Calcinato. Dalle prime ricostruzioni pare che, dopo essere salito sul tetto del capannone della Bimetec tramite il cestello di una gru e nel mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto parzialmente in amianto, sia sprofondato cadendo violentemente a terra.

Ad intervenire sul posto il 118, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale civile di Cremona in codice rosso, la prognosi è riservata. Sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto i carabinieri della stazione di Asola, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova e personale Ats.

