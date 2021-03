Cade dal ponteggio mentre lavora, ferito un 44enne. E’ successo questa mattina in un azienda agricola di Quinzano d’Oglio.

Cade dal ponteggio mentre lavora

Attimi di spavento questa mattina a Quinzano, dove un uomo di 44 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un’azienda agricola nella campagne di Quinzano d’Oglio. Stando alle prime informazioni sembra che l’operaio, che stava eseguendo un lavoro di muratura, sia caduto da un ponteggio rovinando al suolo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, assieme al personale dell’Asst della Franciacorta, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per i rilievi del caso.

Per fortuna il 44enne non è in gravi condizioni. La caduta gli ha procurato una frattura scomposta alla caviglia: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca e l’eliambulanza da Milano che si occuperanno del paziente, la cui prognosi è di circa 40 giorni.