Cade dal cestello elevatore: gravissimo un 16enne

E' grave, gravissimo. Un ragazzo di soli 16 anni, che stava effettuando un tirocinio di lavoro. Era su un cestello elevatore, in procinto di appendere uno striscione in via Franciacorta a Rovato, ma è stato vittima di un drammatico infortunio.

Cade dal cestello elevatore: gravissimo 16enne

L'infortunio è avvenuto alle porte di Rovato, in via Franciacorta. Mentre il ragazzo, sul cestello elevatore, stava appendendo ai pali lo striscione, è passato un camion che, non accorgendosi degli operai al lavoro, ha trascinato via i tiranti. I pali si sono spezzati, il cestello è rovinato a terra.

Soccorsi tempestivi

A dare l'allarme, intorno alle 16 di mercoledì 16 giugno, sono stati alcuni negozianti di via Franciacorta. Sul posto è tempestivamente intervenuta un'ambulanza e l'elisoccorso da Bergamo; sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Rovato, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa in questo tratto nelle due direzioni.

Codice rosso

L'elicottero è atterrato in un campo a una manciata di metri dal luogo dell'infortunio. Il ragazzo è stato portato a mano con la barella fino all'elisoccorso, decollato in codice rosso diretto all'ospedale Civile di Brescia.