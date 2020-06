Cade da cavallo: protagonista una ragazza che si stava allenando al Palasturla. È il secondo incidente all’interno del palazzetto in meno di 24 ore.

Meno di 24 ore fa un’altra giovane era rimasta vittima di una caduta da cavallo; oggi una compagna di squadra ha rivissuto gli stessi momenti.

Anche in questo caso a essere disarcionata, un’adolescente di 15 anni, impegnata in un allenamento nel rettangolo di via Cascina Campostrini.

Inizialmente i soccorsi erano stati allertati in codice verde, ma dopo alcuni accertamenti i paramedici l’hanno cambiato in giallo.

La ragazza è stata prontamente trasportata al vicino ospedale di Manerbio.