Attimi di grande apprensione nella mattinata di oggi (martedì 1 agosto 2023) a Coccaglio.

Cade da cavallo: paura per una 15enne

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11 in via Ingussano. Una ragazzina di 15 anni di Botticino, allieva del centro equestre Monte Orfano, è caduta da cavallo. La ragazzina aveva tutte le protezioni del caso, si è trattato di un incidente.

L'arrivo dei soccorsi

Proprio le protezione che indossava le hanno permesso di non subire gravi conseguenze: al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente, parlava e si muoveva. La 15enne avrebbe riportato un trauma cranico amnesico, nella caduta, inoltre, della sabbia le sarebbe entrata negli occhi.

Ad intervenire prontamente sul posto l'eliambulanza atterrata nei campi, un'automedica e l'ambulanza che l'ha trasportata sino all'elisoccorso e poi in ospedale.