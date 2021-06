Protagonista un 41enne residente in paese. Si è scontrato contro un'auto sulla via principale della frazione di Bornato.

Cade con l'Enduro in centro paese: ricoverato in codice rosso

È accaduto attorno alle 18.30 di ieri, domenica 13, quando un'auto e una moto si sono scontrate lungo via San Bartolomeo a Bornato.

Rovinosa la caduta del centauro, che è strisciato sul pavé della strada principale della frazione cazzaghese.

Sul posto sono giunte per i primi soccorsi l’automedica da Brescia, un’ambulanza del Soccorso Pubblico Franciacorta di Rodengo Saiano e l’eliambulanza da Milano, che ha poi trasportato in codice rosso l'uomo alla Poliambulanza. La donna alla guida della macchina, invece, è rimasta illesa.

Il motociclista, un 41enne residente in paese, ha riportato molte contusioni e traumi diffusi.

Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della sua due ruote, modello Enduro, effettuando la manovra di svolta. A confermarlo anche la testimonianza di alcuni presenti.