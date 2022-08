Un corpo carbonizzato in un'auto in fiamme. E' quello che è stato rinvenuto oggi, nel primo pomeriggio di lunedì 29 agosto, sul territorio di Cologne, al confine con Erbusco.

Cadavere carbonizzato dentro l'auto in fiamme

E' giallo in Franciacorta. Ancora poche e frammentarie le informazioni, ma un corpo carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di una vettura che è stata completamente divorata dalle fiamme. E' successo a Cologne, nelle vigne al confine con Erbusco. Il veicolo, abbandonato, nascondeva nel bagagliaio il corpo di una persona, ancora non identificata. Attualmente non è dato sapersi se fosse già morta nel momento in cui è stato appiccato l'incendio. La vittima non è stata al momento identificata.

Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone avrebbero visto degli individui abbandonare il Range Rover, risultato di proprietà di un cittadino jugoslavo residente in un Comune limitrofo, allontanarsi dalla zona, ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso e solo nelle ore successive si potrà fare luce sui fatti.

Soccorsi e Forze dell'ordine sul posto

Purtroppo, fin da subito è stato chiaro il fatto che non si tratta di un incidente, ma di un incendio appiccato volontariamente. Per la persona nel bagagliaio non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme, ma anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari (Nucleo investigativo) che stanno già indagando sui fatti.