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Cacciatore resta ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia: 46enne in ospedale.

Erbusco: cacciatore resta ferito da un colpo di fucile

Attimi di apprensione questa mattina (mercoledì 25 novembre 2026) a Erbusco. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 8.40 in codice rosso sul sentiero verso Croce di Zocco, un luogo particolarmente impervio.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un cacciatore 46enne sia rimasto ferito da un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un altro cacciatore scivolato a terra. Il 46enne ha riportato una ferita all’addome ed è stato quindi trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto presente anche un’auto medica, un’auto infermieristica, l’ambulanza i Vigili del Fuoco e i carabinier.