Buono e gentile con tutti: Rovato piange Cristian Venturi

Buono e gentile con tutti, con un sorriso contagioso, una sensibilità rara. Non sono frasi di circostanza: il 55enne Cristian Venturi era proprio così e la sua prematura scomparsa lascia una voragine, non solo nella sua famiglia ma in tutta la città di Rovato.

Sposato e padre di due figli, Cristian lavorava al supermercato Al Butegù, dove si era conquistato la stima dei clienti con la sua naturale cordialità, il sorriso sempre sulle labbra, una parola buona per tutti. La malattia se l'è portato via a soli 55 anni, ma il suo ricordo continuerà a vivere in tutte le persone che gli volevano bene. I funerali saranno celebrati giovedì 24 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea; la veglia di preghierà si terrà invece mercoledì alle 18.30 nella Domus Remondina, dove è allestita la camera ardente.

"Ciao Cristian Grazie di tutto, sempre nel nostro cuore". Con queste parole il supermercato rovatese Al Butegù ha annunciato che giovedì mattina resterà chiuso, in concomitanza con i funerali di Cristian Venturi. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questo momento di dolore hanno raggiunto la famiglia. Parole belle, vere, da cui traspare la stima profonda per il 55enne, l'affetto sincero, la gratitudine per la sua gentilezza d'altri tempi. Anche in un momento di immensa sofferenza, la sua famiglia ha dimostrato una straordinaria generosità, chiedendo di non inviare fiori bensì di devolvere offerte all'Airc, al fine di sostenere la ricerca sul cancro. Un modo per dare ad altri quella speranza e quella prospettiva di futuro che purtroppo Cristian non ha avuto.