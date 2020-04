Buona Pasqua! Gli auguri del Coro San Giovanni di Chiari VIDEO

Buona Pasqua! Gli auguri del Coro San Giovanni di Chiari. Anche in un momento difficile, la comunità si unisce per un augurio e per portare un sorriso.

Gli auguri del Coro San Giovanni

Non ci si può trovare in chiesa, non si può stare tutti insieme, ma si può sempre essere comunità. E questa volta attraverso un video. Il Coronavirus ha cambiato le carte in tavola, l’emergenza sanitaria ha modificato la Pasqua e siamo tutti segnati dai lutti e dal dolore, ma uno spiragli di luce, un canto e una gioia, possono sempre aiutare.

Il Coro San Giovanni, dell’omonima frazione di Chiari, ha realizzato questo bellissimo video per porre alla cittadinanza i migliori auguri di buona Pasqua.

“E’ stato ideati per portare un po’ di serenità e per ricordare come San Giovanni, come comunità, unisce le famiglie, giovani, bambini. Porta avanti progetti ed è anche “casa” e famiglia”.

Buona Pasqua a tutti. E grazie al San Giovanni per averci inviato questo video.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE