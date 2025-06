Brutta caduta per un ciclista a Mazzano.

Mazzano, paura per un ciclista

Attimi di apprensione questa mattina (martedì 10 giugno 2025) a Mazzano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 11.30 in codice rosso in via San Zeno.

Dove si è verificato il sinistro

Allertata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che il ciclista, 75enne, sia caduto da solo. Non sarebbero infatti coinvolti altri mezzi e/o persone. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in Poliambulanza. Una volta giunti sul posto i soccorsi il 75enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.