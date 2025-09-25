Brutta caduta a 800 metri di quota in zona Monte Maddalena: paura per una 65enne.

Paura per una 65enne, brutta caduta a 800 metri di quota

Attimi di apprensione oggi (giovedì 25 settembre 2025) in zona Monte Maddalena. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15 in codice giallo in prossimità della falesia Debolandia a Botticino, c circa 800 metri di quota.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che una donna di 65 anni sia caduta mentre si stava arrampicando in prossimità della falesia Debolandia. Ad intervenire prontamente sul posto l’elisoccorso di Bergamo. In supporto anche una squadra del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valle Trompia, V Delegazione Bresciana, insieme con i Vigili del fuoco. Dopo la valutazione sanitaria l’infortunata è stata imbarellata e recuperata con il verricello, infine trasportata in ospedale. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.