Bruna Gozio, addio all’attrice di Gussago: lunedì i funerali.

Il teatro la sua più grande passione

Si è spenta questa mattina (sabato 18 ottobre 2025) a Gussago l’attrice Bruna Gozio. Nata nel 1939 il teatro è stata la sua grande passione fin da quando era bambina, con l’esordio nella filodrammatica del padre. Successivamente entrò a far parte della Compagnia della Loggetta.

Addio a Bruna Gozio: lunedì i funerali

L’annuncio è stato dato questa mattina al Ctb (Centro Teatrale Bresciano) nel corso dell’incontro su Thomas Mann. I funerali sono in programma per lunedì 20 ottobre 2025 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con partenza da via Santissima 10. Terminata la cerimonia, il trasferimento al cimitero locale.

Domani (domenica 19 ottobre 2025) alle 19 si terrà la veglia di preghiera.