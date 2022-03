Brucia il tetto di un'abitazione, fiamme altissime: fondamentale l'intervento dei pompieri

Capriolo

Sul posto cinque mezzi dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio.

Un violento incendio è divampato in serata sul monte di Capriolo, in zona Colzano. Ha preso fuoco il tetto di un'abitazione che si trova proprio accanto alla Cantina Foresti. Sul posto si sono portati cinque mezzi dei Vigili del fuoco, provenienti da Palazzolo sull'Oglio, Chiari e Brescia, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio che stava assumendo proporzioni preoccupanti, con le fiamme che si sono levate altissime. Fiamme che sarebbero divampate a causa di un malfunzionamento della canna fumaria. Ancora non si conoscono i dettagli, ma pare che nessuno sia rimato ferito. Sul posto, per sincerarsi della situazione, anche il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli.