Brescia varato il nuovo ponte sulla A4

Dopo una giornata intensa per portare sul cavalcavia di via Flero la struttura lunga 54 metri da 70mila chilogrammi di peso, per essere posizionata a sbalzo sull’arteria autostradale A4, ieri sera la messa in sede è andata per il meglio.

Nella serata operatori, tecnici e professionisti, hanno lavorato qualche ora per garantire la sicurezza del trasferimento della struttura, dalla sede stradale dove era adagiata alle “spalle” su cui ora poserà sospesa parallelamente al cavalcavia carrabile, la tanto attesa “bretella” ciclo-pedonale è stata posizionata ieri sera in poco meno di un quarto d’ora.

I lavori di posizionamento del tanto atteso ponte, firmato dall’architetto Simone Firmo della Nuova Tecnologia di via Corsica, hanno anticipato le aspettative sui tempi previsti. L’appoggio definitivo era previsto per mezzanotte ma la grande opera, realizzata dalla ditta Falar Srl di Borgosatollo, verniciata dalla Svim Srl di Montirone e la finitura realizzata dalla Fes Srl di Desenzano del Garda, si è appoggiata perfettamente sulle spalle preparate già nei mesi scorsi dalla ditta F.L. Costruzioni di Capriano del Colle, seguite dal geometra Da Polenza.

L’operazione di sollevamento e riposizionamento è durata circa 12 minuti, le imbracature hanno iniziato ad alzarla dalla sede stradale alle 22.38 e alle 22.50 in tutta la sua bellezza la nuova struttura, che cambierà la qualità della vita e la sicurezza personale di molti abitanti del quartiere Villaggio Sereno e dei Comuni della Bassa bresciana, era sotto gli occhi di tutti a farsi ammirare.

Dodici minuti che hanno tenuto tutti i presenti con il fiato sospeso, per poi far scattare un grande sorriso per un sogno che sta diventando finalmente realtà.

La necessità di una tale opera era “rivendicata” da anni per la pericolosità di quel tratto stradale, poco più di 50 metri che nel corso dei diversi decenni hanno messo a rischio la vita di molti “utenti deboli” della strada, quali pedoni e ciclisti.

Ultimi ritocchi stasera con la gettata di cemento che la renderà effettivamente fruibile, nella nottata 4 maggio invece le prove di carico. In questi momenti la viabilità subirà variazioni.

Marianna Baldo

