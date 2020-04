Il nuovo ponte a sbalzo sulla A4 per pedoni e ciclisti in via Flero a Brescia sarà posizionato stasera

Brescia: la fine del countdown per il tanto atteso varo del nuovo ponte sulla A4 è vicina

Una struttura lunga 54 metri a campata unica in metallo, 70mila chilogrammi di peso, realizzata da aziende solo bresciane, prevalentemente della Bassa e del Garda, ha iniziato a muovere i primi passi centimetro dopo centimetro questa mattina dal deposito adiacente la chiesetta di “San Faustinino” in via Flero, nel quartiere Villaggio Sereno, a Brescia.

A muoverla due carrelli agganciati a motrice, in direzione cavalcavia che scavalca l’autostrada A4, tra i caselli di Brescia Ovest e di Brescia Centro.

Le ruote si sono mosse alle 9.23 dalla zona bassa e si sono fermate alle 14.18 sul cavalcavia, l’intermezzo è stato ricco di una serie di operazioni delicate che hanno messo alla prova la pazienza di tutti gli operatori, i tecnici e i professionisti coinvolti, ma tutto è andato per il meglio.

Qualche ora di riposo e tra poco riprenderanno i lavori di posizionamento del tanto atteso ponte, firmato dall’architetto Simone Firmo della Nuova Tecnologia di via Corsica in città, e per mezzanotte è previsto il varo. La grande opera, realizzata dalla ditta Falar Srl di Borgosatollo, verniciata dalla Svim Srl di Montirone e la finitura realizzata dalla Fes Srl di Desenzano del Garda, poggerà sulle spalle preparate già nei mesi scorsi dalla ditta F.L. Costruzioni di Capriano del Colle, seguite dal geometra Da Polenza. Grande l’entusiasmo dei cittadini del quartiere e dei Comuni dell’hinterland per un sogno che sta diventando finalmente realtà.

Chiusa via Flero

Dalle 6 di questa mattina alle 6 di domani (mercoledì 22 aprile) e sempre dalle 22 di domani alle 6 di giovedì, sarà chiusa al traffico via Flero, tra il civico 15 e l’intersezione con via Quinta di Villaggio Sereno.

Chiusa anche l’autostrada A4

Autostrada A4 chiusa (tratto Brescia Ovest – Brescia Centro) dalle 21 di questa sera (martedì 21 aprile) alle 6 circa di domani mattina per il posizionamento, e ancora dalle 21 di domani sera sino alle 6 circa di giovedì per la gettata del cemento della soletta, sopra la lamiera grecata già ancorata alla struttura. Ancora un stop al traffico nella notte di lunedì 4 maggio sino alle 6 circa di martedì 5 maggio per le prove di carico (maggiori informazioni al Centro operativo autostrade all’800 012812 o all’800 996099).

La diretta sui social

Date le restrizioni normative per contrastare il diffondersi del Covid-19, lo studio “Nuova Tecnologia” sul proprio profilo Instagram posterà la diretta delle attività in corso, così da poter coinvolgere le persone interessate a questo particolare intervento. Il video verrà rilanciato anche sui canali social del Comune di Brescia.

Uno speciale con reportage fotografico sarà pubblicato sul prossimo numero del ManerbioWeek in edicola venerdì 24 aprile.

Marianna Baldo

