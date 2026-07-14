BreBeMi: viaggiano con patente falsa, 30enne trovato con un punteruolo con lama sporgente.
Sulla BreBeMi
Questo quanto emerso dai controlli effettuati da parte della pattuglie della sezione polizia stradale di Brescia e del distaccamento di Chiari che hanno denunciato tre persone regolari sul territorio. Due di loro sono stati denunciati perché trovati in possesso di una patente e di un permesso internazionale di guida falsi.
Patente falsa
Il primo è stato fermato nel corso di un controllo sulla A35 BreBeMi dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Chiari: l’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle Autorità della Repubblica Moldova, per la quale, grazie alla professionalità dei Poliziotti ed alla attenta e scrupolosa analisi ai raggi UV, è stato possibile riscontrarne la falsità. A Caino è stato invece sequestrato un permesso internazionale di guida rilasciato dalle autorità dell’Arabia Saudita.
Punteruolo con lama sporgente
L’agitazione dell’autista è stata invece la molla che ha fatto scattare i controlli da parte degli agenti della Stradale di Brescia a Concesio: qui è stato scoperto un 30enne che nascondeva nel bagagliaio dell’auto un punteruolo con lama sporgente di 40 centimetri di lunghezza.
Un impegno costante della Polizia Stradale
“L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia Stradale nel controllo del territorio, nella prevenzione e repressione dei reati a garanzia della sicurezza degli utenti della strada – hanno evidenziato – e rientra nel più ampio dispositivo di controllo disposto dalla Polizia di Stato a tutela della legalità, anche attraverso verifiche mirate finalizzate al contrasto dell’utilizzo di documenti falsi e del porto illecito di armi od oggetti pericolosi”.