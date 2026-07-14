BreBeMi: viaggiano con patente falsa, 30enne trovato con un punteruolo con lama sporgente.

Sulla BreBeMi

Questo quanto emerso dai controlli effettuati da parte della pattuglie della sezione polizia stradale di Brescia e del distaccamento di Chiari che hanno denunciato tre persone regolari sul territorio. Due di loro sono stati denunciati perché trovati in possesso di una patente e di un permesso internazionale di guida falsi.

Patente falsa

Il primo è stato fermato nel corso di un controllo sulla A35 BreBeMi dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Chiari: l’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle Autorità della Repubblica Moldova, per la quale, grazie alla professionalità dei Poliziotti ed alla attenta e scrupolosa analisi ai raggi UV, è stato possibile riscontrarne la falsità. A Caino è stato invece sequestrato un permesso internazionale di guida rilasciato dalle autorità dell’Arabia Saudita.

Punteruolo con lama sporgente

L’agitazione dell’autista è stata invece la molla che ha fatto scattare i controlli da parte degli agenti della Stradale di Brescia a Concesio: qui è stato scoperto un 30enne che nascondeva nel bagagliaio dell’auto un punteruolo con lama sporgente di 40 centimetri di lunghezza.

Un impegno costante della Polizia Stradale