Brebemi: auto si capovolge dopo tamponamento tra Chiari e Calcio.

Tra Chiari e Calcio sulla Brebemi

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 9 luglio 2026) lungo la Brebemi, tra Chiari e Calcio: come riportato da PrimaTreviglio, per cause ancora da verificare nel dettaglio, un’auto ha tamponato una Fiat Doblò che la precedeva. In seguito all’urto l’auto si è ribaltata sulla carreggiata finendo di traverso. Si è reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. La chiamata al numero unico di emergenza ha fatto scattare in pochi istanti la macchina dei soccorsi, anche in considerazione della dinamica dell’incidente e del rischio per gli altri veicoli in transito. Per alcuni minuti il tratto interessato è stato completamente presidiato per consentire le operazioni di assistenza e di messa in sicurezza.

Ad intervenire sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Romano affiancate da una squadra del distaccamento di Chiari. I pompieri di Romano sono stati tra i primi a raggiungere il luogo del sinistro, provvedendo immediatamente a soccorrere le persone coinvolte, a verificare le condizioni degli occupanti e a garantire la sicurezza dell’area.

I feriti

La buona notizia è che, nonostante l’impatto, le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi. Per la conducente non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il conducente e il passeggero della Fiat Doblò sono stati invece accompagnati all’ospedale di Brescia per accertamenti.