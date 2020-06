Brandico piange la maestra Carla Pezzola, pilastro della comunità

Brandico dice addio alla maestra Carla Pezzola, un pilastro della comunità.

Brandico piange la maestra Carla Pezzola

Era per tutti la maestra Carla. Una figura importante e di riferimento, storica insegnante della scuola elementare, ha cresciuto e istruito generazioni di brandichesi e la sua figura, è rimasta impressa nei ricordi dei suoi alunni, come un’insegnante capace e buona d’animo. La maestra Carla non era solo un’insegnante, era una persona disponibile per la comunità, impegnata nel diffondere la cultura anche fuori dagli ambiti scolastici: per anni, ha svolto il ruolo di catechista per la parrocchia di Brandico e si è sempre prodigata per mettere in scena rappresentazioni teatrali di ogni genere, per coinvolgere i bambini, cercando di diffondere in loro la sua passione verso la letteratura, la cultura, il bello e la socializzazione.

Il ricordo del sindaco

“Per la prima pubblicazione della Parrocchia, sul restauro dell’organo Pedrini, ha ricostruito parte della storia di Brandico, rispolverando l’archivio parrocchiale in ogni parte, lavoro immane che l’è costato tempo e fatica, ma che ha fatto con determinazione e piacere – ha raccontato il sindaco Fabio Pensa – Grazie di tutto cara Maestra, Brandico si ricorderà sempre di te e dei tuoi insegnamenti. Riposa in pace”.