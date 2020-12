Brandico piange Giuseppina Vignetti, 85 anni, storica volontaria del paese.

Addio Giuseppina Vignetti

Brandico piange Giuseppina Vignetti, storica volontaria di tutti in festa. Nata e cresciuta nel suo paesello, professione mondina e contadina, cultrice della terra e delle sue radici che ha saputo animare e dare amore alla sua “casa”.

“E’ nata e cresciuta a Brandico e si è sempre data da fare per la sua famiglia ma anche per tutti – ha spiegato il nipote Cristian Mondini – Non è stata mai ferma e ha fatto i casoncelli addirittura la settimana prima di andare in ospedale, dove si è spenta nei giorni scorsi per una malattia. Per il nostro paese è stata un punto di riferimento importante: è stata una delle fondatrici di Tutti in Festa, casa nostra era il “campo base” della manifestazione e conservo tanti bei ricordi. Mia nonna era davvero una fucina di idee ma era anche molto altruista. Infatti ha fatto la volontaria per la chiesa, per la biblioteca e sedeva anche in commissione Cultura. Una donna buona e dolce, che purtroppo, a causa delle normative vigenti, ho potuto vedere solamente una volta durante il suo ricovero, è stato l’ultimo saluto. Mi mancherà”.

Una personalità che mancherà a tutti.