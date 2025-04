Braccati dai carabinieri, si schiantano contro un Muro a Trenzano: nell'auto targhe false e arnesi da scasso, un arresto.

I carabinieri sono intervenuti ieri sera, venerdì 4 aprile, dopo la segnalazione un’autovettura sospetta che si aggirava nel centro di Trenzano. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari delle stazioni di Trenzano e Rudiano già impegnati nel servizio di controllo del territorio hanno individuato il mezzo, una Volkswagen Golf con tre soggetti a bordo, che, alla vista dei militari, hanno cercato di scappare. Ne è nato un inseguimento rocambolesco tra le vie del paese, ma la fuga non è stata lunga: la corsa dei malviventi è finita poco dopo contro un muro di via Martinengo, dove il conducente si è schiantato dopo aver perso il controllo del mezzo.

Arrestato un 48enne

Due dei passeggeri sono riusciti a scappare a piedi passando dai campi, nascosti dal buio mentre i carabinieri sono riusciti a fermare il terzo uomo: si tratta di un 48enne pregiudicato. Perquisita, sull'auto i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso e varie targhe automobilistiche contraffatte: il malvivente, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dovrà quindi rispondere anche per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso.