Botto alla rotonda della Sp469 a Capriolo

Botto alla rotonda. E’ avvenuto pochi minuti fa, alle 18, a Capriolo sulla Sp469 all’incrocio con via per Calepio. Protagoniste due auto, una Porsche Macan e una Volkswagen Golf, quattro le persone coinvolte. Sul posto la Polizia stradale di Brescia e due ambulanze. Anche se l’intervento è in “codice giallo”, pare, comunque, che le persone a bordo delle due auto non siamo rimaste ferite gravemente.