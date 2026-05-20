Botticino ricorda Battista Prati nel 56esimo anniversario dalla sua scomparsa.

Il ricordo a Botticino

Nella mattinata di ieri (martedì 19 maggio 2026) a Botticino, nel parco dedicato a Battista Prati, si è svolta la cerimonia commemorativa nel 56esimo anniversario dalla sua scomparsa.

Guardia di Pubblica Sicurezza e vittima del dovere il quale sacrificio continua ancora oggi a rappresentare un esempio di servizio, coraggio e dedizione allo Stato. A officiare la commemorazione il Cappellano della Polizia di Stato. Presenti il dirigente della Polizia Stradale della Provincia di Brescia, un Funzionario della Questura di Brescia, il sindaco di Botticino Paolo Apostoli, le autorità civili e militari, i familiari e le Istituzioni cittadine, insieme a una numerosa rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e degli Alpini.

Molto toccante la presenza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado del comune: attraverso letture e riflessioni dedicate ai caduti hanno dato voce alla memoria, ricordando quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacrificio e del senso del dovere.

Battista Prati

Morì il 19 Maggio a Nuoro in un incidente avvenuto durante un servizio di pattuglia. Nel fare rientro in caserma al termine del servizio, in località Orune (NU) il militare uscì di strada precipitando in una scarpata.

La guardia Prati si era arruolato il 1° settembre 1965 frequentando il corso di formazione presso la scuola di Alessandria; destinato alla specialità, frequentò il corso propedeutico presso il VII° Reparto Mobile di Senigallia e quindi quello di formazione presso il c.a.p.s. di Cesena. Destinato inizialmente alla Sezione Polstrada di Udine, venne poi trasferito a quella di Nuoro.