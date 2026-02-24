Botticino: estorsione ai danni di un imprenditore bresciano, arrestato un 48enne.

In manette a Botticino

Il 48enne è stato arrestato in flagranza nella tarda serata di venerdì 20 febbraio 2026 a Botticino dai Carabinieri della Compagnia di Brescia: si tratta di un impiegato, incensurato ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un imprenditore bresciano. Richiesta che il 48enne avrebbe avanzato all’imprenditore pochi giorni prima.

L’imprenditore bresciano ha immediatamente presentato denuncia, a seguire si sono svolti gli opportuni approfondimenti investigativi e le indagini per individuare il responsabile. Il 48enne è stato sorpreso mentre ritirava all’interno del garage del condominio nel quale risiede una busta contenente denaro predisposta dai carabinieri. A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso della somma di denaro.

Scatta l’arresto

A riprendere le mosse del soggetto un video nel quale l’uomo prima mette nella cassetta della posta della vittima una lettera con contenuto minatorio, con la quale richiede il pagamento di una somma per evitare problemi, indicando le modalità di consegna.

Dopo si vede la stessa persona ritirare un pacchetto contenente denaro, predisposto dai carabinieri e posizionato così come lo stesso aveva indicato nella lettera alla vittima. Subito dopo l’uomo è stato arrestato.