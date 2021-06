Botte da orbi per un parcheggio a Chiari

Botte da orbi per un parcheggio: due feriti e quattro denunciati.

I carabinieri della Compagnia di Chiari sono intervenuti per sedare una rissa esplosa tra quattro persone nel parcheggio del supermercato di via per Castelcovati a Chiari. La tensione è iniziata a salire quando sono volate alcune parole pesanti tra i passeggeri di due vetture che stavano cercando sosta.

Sembrava che la vicenda si fosse conclusa senza conseguenze, quando invece i quattro componenti dei nuclei famigliari delle due fazioni, di età compresa tra i 37 ed i 23 anni, si sono radunati nel parcheggio e hanno dato vita ad una violenta rissa con calci e pugni.

Due feriti, quattro denunciati

L’arrivo dei militari ha messo fine alle ostilità e tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati e denunciati a piede libero. Due di loro hanno avuto la peggio e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Chiari in codice verde e dimessi con due giorni di prognosi per le contusioni subite. Gli altri due hanno rifiutato le cure.