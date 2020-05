Botta e risposta tra Lega e Pd a Rovato

Botta e risposta tra la Lega e il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Angelo Bergomi. Mentre l’epidemia di Covid-19 allenta la presa, si scalda il dibattito politico a Rovato.

Botta e risposta tra Lega e Pd

Tutto è partito da un post pubblicato su Facebook dal capogruppo del Pd Angelo Bergomi, che paragonando ironicamente il presidente della Lombardia Attilio Fontana al generale Cadorna e a Napoleone Bonaparte, lamentava che alle 17 di sabato 16 maggio la Regione non avesse ancora pubblicato le linee guida per la riapertura degli esercizi commerciali da lunedì 18. Una “brutta figura” e “un clamoroso autogol” secondo la Lega, che ha addossato tutta la responsabilità ai ritardi del Governo targato Pd e M5s. “A Bergomi non manca certo la fantasia, probabilmente durante il lockdown ha fatto incetta di libri e film storici – ha attaccato la Lega – Ma evidentemente in questi mesi è diventato disattento: Bergomi non sa che le linee guida regionali, come concordato tra Governo e Regioni nella notte tra venerdì 15 e sabato 16, prima di essere diffuse ufficialmente avrebbero dovuto attendere la firma del decreto nazionale? Conte ha firmato il decreto solo domenica 17 sera, tirandola lunga e aspettando l’ultimo momento, come al solito”.

La replica di Bergomi

Per Bergomi, però, la condotta del governatore lombardo resta indifendibile. “Mi fa quasi tenerezza leggere la replica del segretario di sezione della Lega rovatese Stefano Venturi che da giorni tenta, in assoluta solitudine, di difendere l’indifendibile gestione sanitaria lombarda della pandemia – ha dichiarato – Adesso il problema è che il povero Fontana non avrebbe potuto emettere linee guida senza l’ufficialità di un Dpcm. Il problema di Fontana sarebbe questo? Non le centinaia di migliaia di cittadini lombardi con sintomi lasciati nelle loro case senza un tampone? Non le migliaia di morti nelle Rsa? Non i test sierologici possibili solo a pagamento e rimborsabili solo in caso di positività? Cos’è una lotteria di Capodanno?”.

