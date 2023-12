Borse di studio per 36 studenti, la sindaca aggiunge la lode: «Voi siete il nostro futuro»

Il «futuro» di Ospitaletto conquista il palco del teatro Agorà. Domenica pomeriggio, in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli e delle maturità civiche ai diciottenni, la sala del cinema ospitalettese si è riempita di giovani promesse.

Borse di studio per 36 studenti: «Voi siete il nostro futuro»

Dalla licenza di scuola media alla corona della Laurea, sono stati ben 36 gli scolari distintisi per impegno, capacità e voglia di imparare. «La consegna delle borse di studio vuole essere esempio di come la scuola e il territorio possono collaborare al fine di sostenere la nostra comunità e focalizzare l’attenzione sui giovani e sulla formazione – ha spiegato la sindaca Laura Trecani, affiancata sul palco dall’assessora all’Istruzione Silvia Guarneri - La scuola svolge una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia del pensiero, apre alla responsabilità personale, rende sensibili ai problemi sociali, introduce la cultura della democrazia ed educa al futuro. Voi siete il nostro futuro».

Una ricorrenza importante che non vuole essere punto di arrivo, bensì uno stimolo per «ricordare che la conoscenza va coltivata e augurarvi di continuare il vostro cammino con lo stesso entusiasmo dimostrato finora».

Consegnate le cost ituzioni ai 18enni

A rendere speciale la cerimonia sono stati gli intermezzi musicali della compagnia «il Magico Baule», che ha messo in scena lo spettacolo «Acqua, Terra, Fuoco, Aria». Una vera e propria staffetta con testimone fra talenti, che si è conclusa con un rito di passaggio dei doveri costituzionali. I diciottenni hanno infatti ricevuto, per mano dell’Amministrazione comunale, le Maturità Civiche e un esempio concreto grazie alle associazioni del territorio, intervenute a testimonianza del servizio svolto per il bene comune.

«Con la consegna delle Maturità Civiche, la comunità vi investe di un ruolo importante a cui tutti siamo chiamati: essere cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza sociale - ha concluso la sindaca - Vi è affidato un pezzetto della collettività».

I premiati

Scuola media: Sara Rosa, Andrea Magatelli, Andrea Cerbo, Angela Marchi, Elena Valloncini, Giorgia Cadei, Giada Pellegrini.

Prima superiore: Chiara Scolari, Francesco Foini, Giorgia Zanetti, Pietro Loda, Arianna Musig, Valentina Gatti. Seconda superiore: Lara Durakovic, Pietro Bulgari, Elisa Mandelli, Ilaria Sigismondi. Terza superiore: Anamaria Mudure, Jasmine Pellegrinelli, Gabriele Raineri, Agata Nucci, Sofia Serioli, Linda Bravo, Lorenzo Agnesi, Elena Gatti. Quarta superiore: Lorenzo Delaini, Lorena Tommasiello, Andrea Agostini, Alice Polonini, Leonardo Orizio, Marco Faletti. Maturità: Martina Peloni. Laurea magistrale: Asia Ciliberti (Scienze della Formazione Primaria), Francesca Agostini (Laurea Magistrale in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane), Christian Venturini (Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie), Davide Lorenzo Bettini (Medicina e Chirurgia).

Giulia Contin