Borse di studio e riconoscimenti civici: Cologne applaude le sue eccellenze

Borse di studio agli studenti meritevoli e riconoscimenti civici per i cittadini e le associazioni che si sono distinti per l'impegno nella comunità. Al centro dei festeggiamenti organizzati per celebrare i Patroni ha trovato spazio anche uno dei più importanti momenti istituzionali del Comune di Cologne, che ancora una volta ha messo in vetrina le sue eccellenze.

Consegnate le borse di studio

La cerimonia è andata in scena ieri pomeriggio, nella cornice del palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Carlo Chiari, della Giunta comunale, delle famiglie e della cittadinanza.

A ricevere le borse di studio sono stati Laura Brigoli, Anna Chiari, Elena Chiari, Ilaria Dotti, Simone Dotti, Lia Ferrari, Letizia Festa, Giulia Figaroli, Andrea Galli, Mattia Garbellini, Sara Guidetti, Filippo Lancini, Daniele Lorini, Youssra Mardi, Arianna Luna Mombelli, Elena Nasufi, Asia Piantoni, Riccardo Piantoni, Lorenzo Salogni, Valentina Salvoni, Patrizia Scarpellini, Matteo Turrini, Enrico Uberti, Lorenzo Valbusa, Elisa Valdini, Mattia Vertua, Matteo Vezzoli e Chiara Volpi.

Riconoscimenti civici ai cittadini eccellenti

Ancora più sentita è stata la consegna dei tre riconoscimenti civici, che ogni anno il Comune conferisce ai cittadini e alle realtà che hanno messo al primo posto il bene della comunità. Sono stati insigniti dell'onorificenza Rosanna Piantoni, il Gruppo comunale della Protezione civile e, alla memoria, Angelo Lamberti. Di seguito le motivazioni.

Rosanna Piantoni - Atleta e campionessa italiana di ciclismo, membro della nazionale azzurra e medaglia di bronzo al valore atletico del Coni, intraprendente organizzatrice di attività sportive sul territorio e di eventi a scopo solidale

Gruppo comunale Protezione civile - In prima linea nelle iniziative sociali e solidali per il sostegno ad ammalati e anziani durante il periodo dell'emergenza sanitaria e sempre a disposizione per le numerose iniziative sul territorio. Grande esempio di cittadinanza attiva e solidale, di senso civico, cura dell'altro e della cosa comune.

Angelo Lamberti - Nell'80esimo anniversario della nascita cologne ricorda il suo impegno instancabile e unificante come direttore del corpo musicale e della corale montorfano, con cui realizzò esecuzioni musciali di ampio livello artistico, animatore e catechiesta presso l'oratorio rimane esempio morale e civile di sacrificio, gratuità e ricerca del meglio per la gioia degli altri.