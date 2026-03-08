Borgosatollo tinge Brescia di Rosa.

Sorrisi, abbracci e musica

C’erano sorrisi, abbracci, musica e tanta emozione domenica 1° marzo 2026 nelle strade di Brescia, invase da un’onda rosa fatta di passi, voci e cuori che battevano all’unisono. Anche quest’anno il Comune di Borgosatollo ha partecipato con entusiasmo alla Corsa Rosa 2026, camminando insieme per sostenere la prevenzione e ribadire con forza il no alla violenza di genere.

Borgosatollo presente!

Borgosatollo c’era, e c’era in grande stile: 346 cittadine e cittadini si sono trovati sotto il grande rinoceronte di Piazza Vittoria e hanno preso parte all’evento, portando il Comune al quarto posto per numero di adesioni in tutta la provincia di Brescia. Un dato importante, certo, ma soprattutto un segnale forte: una comunità che sceglie di esserci, di camminare insieme, di dire “noi” quando si parla di diritti, rispetto e solidarietà. Una mattina luminosa, fatta di incontri casuali che diventano dialoghi, di passi lenti ma convinti, di risate condivise e di quella leggerezza che nasce quando si è uniti per una causa giusta. Le vie della città si sono trasformate in un grande abbraccio rosa, dove donne e uomini hanno camminato fianco a fianco. A guidare e sostenere il gruppo comunale erano presenti la sindaca Elisa Chiaf, il vicesindaco Marco Frucsa, l’assessora alla cultura Francesca Orzan e l’assessora Michela Coccoli, a testimonianza di un impegno che non è solo istituzionale, ma profondamente umano.

Le parole dell’assessora Francesca Orzan

«Ho sempre partecipato alla Corsa Rosa con le mie amiche – ha raccontato Francesca Orzan – e da quattro anni, grazie all’Assessorato allo Sport, partecipiamo come gruppo comunale. È un’occasione unica per ritrovarci, chiacchierare, camminare insieme e sostenere le donne, condividendo i valori dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Vedere il gruppo crescere ogni anno e arrivare quest’anno a 346 partecipanti mi rende davvero felice: quando donne e uomini sostengono insieme un progetto così importante, significa che abbiamo raggiunto un grande obiettivo». Inoltre il Come ha ringraziato UISP per l’organizzazione e il Comune di Brescia per il sostegno costante a un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a crescere. Perché la Corsa Rosa non è solo una camminata. È un messaggio. È un gesto collettivo. È una promessa fatta passo dopo passo: camminare insieme per un futuro più giusto, più consapevole e più rosa».

La premiazione