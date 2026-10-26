Borgosatollo: sventata la truffa del “finto carabiniere”, anziana consegna borsa con 71.900 di euro

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Borgosatollo: sventata del “finto carabiniere”, anziana consegna borsa con 71.900 di euro.

A Borgosatollo

Ennesimo caso, la truffa del finto carabiniere colpisce ancora, l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha però evitato il peggio. Sono infatti scattate le manette ai polsi di un 40enne colto in flagranza. Il soggetto è stato individuato dalla Squadra Mobile non lontano dalla stazione ferroviaria mentre, con fare sospetto, stava salendo a bordo di un taxi. Il soggetto è stato quindi pedinato fino a Borgosatollo.

Qui l’uomo è stato visto entrare all’interno di un’abitazione parlando sempre al telefono e uscendo poco dopo con una borsa in mano. Al suo interno sono stati trovati 71.900 euro oltre a gioielli in oro del peso di circa 100 grammi.

Le indagini hanno permesso di scoprire come all’interno dell’abitazione fosse presente una donna di 75 anni da sola, in quel momento infatti il marito non era in casa. Proprio la donna ha riferito di essere stata chiamata al telefono da un sedicente carabiniere: il finto militare le ha spiegato che in quel momento erano in corso delle indagini dopo una rapina commessa con l’auto intestata proprio al marito della donna. Per tale motivo avrebbe dovuto consegnare tutto il denaro e i gioielli dei quali era in possesso ad un collega carabiniere con il quale stava parlando in quel momento.

Bloccato dalla Polizia

La 75enne non ci ha pensato due volte. Spaventata si è recata in banca dove ha prelevato tutti i suoi risparmi, 71.900 euro, raccogliendo all’interno di alcuni sacchetti tutti i suoi gioielli. Il tutto è stato quindi consegnato al malvivente il quale poco prima aveva mostrato alla donna un finto tesserino, per poi darsi alla fuga. Ma senza successo, dopo poco è stato infatti bloccato da alcuni poliziotti in abiti civili. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come il soggetto avesse numerosi precedenti per truffa e reati in materia di stupefacenti. Il Pubblico Ministero ha disposto che venisse condotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.