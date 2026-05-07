I funerali saranno celebrati sabato 9 maggio alle 14.30

Borgosatollo: anziano si sente male per strada, non c’è stato nulla da fare.

Si sente male a Borgosatollo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 11.38 in via Roma 85. L’anziano, 82 anni, si trovava per strada quando ha accusato un malore. Ad intervenire sul posto un’automedica e un’ambulanza. Presenti anche i carabinieri di Brescia.

L’ultimo saluto

Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La vittima è Angelo Marinoni (per tutti Marena) di 82 anni. I funerali si terranno sabato 9 maggio 2026 alle 14.30 nella parrocchia di Borgosatollo con partenza dalla casa funeraria Ermanno Gabusi in via del Canneto 17/D sempre a Borgosatollo alle 14.20. A piangerlo la moglie Valentina Burlini, i figli Tiziana con Maurizio, Pierandrea, il nipote Lorenzo, la sorella Rina. La veglia di preghiera è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle 17.15.