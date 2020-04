Borgo San Giacomo piange Diego Filippini. Era stato il primo concittadino ad ammalarsi di Coronavirus.

Borgo piange Filippini

Purtroppo non c’è stato niente da fare. Il Coronavirus ha avuto la meglio su di lui. Borgo San Giacomo piange Diego Filippini. Aveva 65 anni ed era in ospedale da circa 2 mesi. Originario di Castelmella, aveva acquistato in paese la Cascina Sanzogni (Paserina).

Il sindaco Giuseppe Lama si è stretto intorno alla compagna e al figlio per porre le condoglianze a nome di tutta la comunità.

