Borgo San Giacomo: incendio alla Innova Group, nessun ferito.

Incendio alla Innova Group di Borgo San Giacomo

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 20 marzo 2026) a Borgo San Giacomo: una colonna di fumo nero si è levata dallo stabilimento Innova Group di via Fermi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Orzinuovi e di Chiari: dalle prime ricostruzioni ad andare a fuoco è stato un nastro trasportatore e il container compattatore collocato fuori, nel retro della ditta. La buona notizia è che non si registrano feriti.