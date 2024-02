Attimi di apprensione nella mattinata di ieri (martedì 6 febbraio 2024) a Borgo San Giacomo.

A fuoco una canna fumaria a Borgo San Giacomo

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Brescia è stata infatti attivata verso le 10.20 a causa di una canna fumaria andata a fuoco.

Ad essere coinvolta dalle fiamme circa 20 mq della copertura in legno nel comune di Borgo San Giacomo. Inviate in posto tre squadre e il supporto con l'autoscala. Il celere intervento delle squadre ha scongiurato il propagarsi dell' incendio dell' intero tetto.

La buona notizia è che non si registrano feriti. Le fasi di bonifica si sono concluse intorno alle 13. Ancora in fase di valutazione le cause del sinistro.

Le immagini