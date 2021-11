Borgo piange Riccardo Ghirardi, volontario dal cuore d'oro

Borgo San Giacomo

E' venuto a mancare nei giorni scorsi

Una persona semplice ma che non rimaneva nell’anonimato: si è spento a 89 anni Riccardo Ghirardi, pilastro del volontariato della comunità di Borgo San Giacomo.

Addio Riccardo, ex presidente dei Volontari del Trasporto

Aveva macinato chilometri e chilometri per poter trasportare chi non aveva mezzi, possibilità e facoltà a farsi curare o dove avevano bisogno.

Instancabile si era preso cura del territorio e della sua associazione dei Volontari del Trasporto, del quale era stato presidente per parecchi anni e conosceva ogni angolo del paese, per quanto ci era affezionato.

Lo ricorderanno tutti con commozione e affetto, i gabianesi, che non dimenticheranno mai quanto effettivamente si sia preso cura di tutti loro.

Ghirardi aveva perso la moglie parecchi anni fa ed è sempre rimasto vicino alle figlie e ai parenti: una persona che si è data da fare per Borgo san Giacomo e che non ha mai fatto un passo indietro fino a quando la salute gliel’ha permesso. Ha tenuto in ordine per tanti anni il parco delle Rimembranze che stava proprio dietro casa sua, raccogliendo le foglie durante la brutta stagione e tagliando sempre l’erba, così da tenerlo curato e insieme a sua moglie si prendevano anche cura della chiesa dell’Immacolata vicino al castello.

Ma non solo. Uno degli incarichi più importanti ricoperti è stato proprio quello che riguardava il trasporto di disabili e ammalati, in una delle associazioni più importanti del paese chiamata proprio i Volontari del Trasporto, della quale ha ricoperto poi il ruolo di presidente. Non solo consegnava i pasti ma portava anziani e ammalati negli ospedali per le visite, agli ambulatori e ai centri diurni.

Una personalità allegra e gentile che gli ha permesso di stringere legami indissolubili con molte persone.

Si era anche impegnato al Centro sportivo in quanto grande appassionato di tutte le attività.

Una vita piena la sua che verrà riconosciuta con un attestato di merito da parte dell'Amministrazione comunale.