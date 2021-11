Boom di tamponi: è coda per accedere al drive through

Chiari

Sul posto anche la Polizia Locale e la Protezione Civile che gestiscono i veicoli.

Contagi e tamponi in aumento. Lo dimostra anche la coda che, proprio come lo scorso autunno, questa mattina si è venuta a creare allo sportello dei tamponi drive through dell'Asst Franciacorta in via per Castelcovati.

Boom di tamponi a Chiari: è coda per accedere a drive

Auto in coda per accedere all'area camper. In via per Castelcovati, nel parcheggio davanti al supermercato Conad, ci sono numerose vetture incolonnate per accedere al servizio dei temponi in auto di Asst Franciacorta. Dopo la rimozione dello sportello di Iseo, attualmente quello di Chiari è l'unico nella zona di Sebino e Franciacorta.

Sul posto, per gestire il traffico e le persone, ci sono la Polizia Locale e la Protezione Civile di Chiari.