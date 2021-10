L'iniziativa

Positivo il bilancio della prima edizione del Festival del cammino d'autunno, organizzato domenica a Rovato.

Una camminata alla scoperta di Rovato e delle sue bellezze architettoniche, artistiche e naturalistiche. Il Comune franciacortino ha aderito alla Giornata nazionale del Trekking urbano, promuovendo la prima edizione del Festival del cammino d'autunno. Una manifestazione che è stata un successo, con oltre 300 iscritti.

Boom di partecipanti alla Giornata del trekking urbano

La manifestazione, organizzata da Comune di Rovato, Lamu (Libera accademia del movimento utile) e Asd Rosa running team, in collaborazione con il Cai Rovato e l'associazione Old Rugby Rovato, si è svolta domenica 31 ottobre. Il tema dell'edizione 2021 della Giornata nazionale del Trekking urbano, cui hanno aderito ben 76 città e paesi in Italia (in Franciacorta, oltre a Rovato, anche Passirano), era "una sana follia". Il programma ha previsto due possibilità: un trekking urbano di 4 km, adatto anche alle famiglie con bambini piccoli; un trekking urbano con successiva salita sul Monte Orfano, per un totale di 15 km. Proprio l'impegnativa salita sul rilievo è stata quella prediletta dagli iscritti, che dopo aver attraversato il centro storico di Rovato (passando da piazza Cavour, il palazzo municipale, la scuola ai Caduti e la chiesa di Santo Stefano), scortati dalle guide dell'Old Rugby, si sono avventurati sulla cresta del Monte Orfano. Non prima, però, di aver ammirato la meravigliosa chiesa di San Michele, aperta per l'occasione grazie al coinvolgimento dell'Avis Rovato.

La partecipazione era gratuita. La partenza, scaglionata a piccoli gruppi, è avvenuta dal Foro Boario. A tutti i partecipanti è stato donato uno zainetto in omaggio, con all'interno acqua e uno snack dolce e salato.